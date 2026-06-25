В четверг в Калининграде ждем до +27°С

Четверг, 25 июня, в Калининграде и области будет жарким — до +25…+27°С. У побережья — до +22…+24°С. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в течение дня малооблачно, без осадков. Лишь на востоке области днем местами не исключены небольшие кратковременные дожди.