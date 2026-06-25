В четверг в Калининграде ждем до +27°С

Четверг, 25 июня, в Калининграде и области будет жарким — до +25…+27°С. У побережья — до +22…+24°С. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в течение дня малооблачно, без осадков. Лишь на востоке области днем местами не исключены небольшие кратковременные дожди.
Так что наслаждаемся сегодня летом и готовимся к воскресной аномальной жаре. Сегодня же до рекорда далеко — в 2016 году суточный максимум составил +32,9°С.
Вечером ясно, похолодает до комфортных +18…+21°С к закату и до +16…+18°С к полуночи.
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