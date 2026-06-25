В Пермском крае за сутки потушили шесть пожаров

По данным на 25 июня 2026 года, за прошедшие сутки на территории Пермского края пожарно-спасательные подразделения ликвидировали шесть возгораний. Два пожара произошли в Перми. Еще по одному случаю зафиксировано в Березниковском, Кунгурском, Кизеловском и Юсьвенском муниципальных округах.