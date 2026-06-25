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В Пермском крае за сутки потушили шесть пожаров

В результате происшествий погибших и пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

По данным на 25 июня 2026 года, за прошедшие сутки на территории Пермского края пожарно-спасательные подразделения ликвидировали шесть возгораний. Два пожара произошли в Перми. Еще по одному случаю зафиксировано в Березниковском, Кунгурском, Кизеловском и Юсьвенском муниципальных округах.

В результате происшествий погибших и пострадавших нет.

Для предупреждения новых возгораний 24 июня в регионе работали 185 профилактических групп общей численностью 449 человек. Специалисты провели 1 789 обходов жилых домов и квартир, напомнили правила пожарной безопасности 2 742 жителям, а также раздали 2 213 памяток и информационных листовок.