Застройщик в Ростове опроверг сообщения о собственной национализации

— Официальное разъяснение в связи с публикациями о решении суда по иску Генеральной прокуратуры России к ряду юридических лиц. Строительная компания не являлась стороной упомянутого судебного разбирательства и не фигурировало в исковых требованиях. Какие-либо требования в отношении компании отсутствуют, — говорится в информации пресс-службы СК10.