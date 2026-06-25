За последнюю неделю в медицинские учреждения Красноярского края с жалобами на присасывание клещей обратились 1703 человека, из них 229 — дети, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Всего же с начала сезона активности членистоногих число пострадавших достигло 12 357. Не для всех встречи с клещами прошли бесследно: в 99 случаях были зафиксированы заражения клещевыми инфекциями. Так, у 49 человек был обнаружен клещевой вирусный энцефалит, у 43 — боррелиоз. Кроме того, выявлены случаи сибирского клещевого тифа (6 человек) и анаплазмоза (1 случай). По данным красноярского Роспотребнадзора, численность клещей на контрольных маршрутах остаётся высокой и достигает 10 особей на один флаго-километр.
Почти 100 жителей Красноярского края заразились клещевыми инфекциями
За последнюю неделю в медицинские учреждения Красноярского края с жалобами на присасывание клещей обратились 1703 человека, из них 229 —.
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