В поселке Февральск Амурской области началось строительство спорткомплекса

«Сейчас тренировки местных спортсменов проходят в основном на базе Февральской общеобразовательной школы. Также в поселке есть тренажерный зал, стадион, хоккейная коробка с теплыми раздевалками и небольшие спортивные площадки на придомовых территориях. Новый комплекс позволит расширить возможности наших спортсменов и позволит проводить у нас соревнования с участием гостей из других муниципалитетов и даже регионов», — сказал начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму администрации Селемджинского района Павел Филяков.