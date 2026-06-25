В поселке Февральск Амурской области началось строительство спорткомплекса

Физкультурно-оздоровительный комплекс начали строить в поселке Февральск Амурской области при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в правительстве региона.
В учреждении будет два спортивных зала: большой универсальный и малый для разминки. В нем оборудуют современные раздевалки, душевые и санузлы, административные кабинеты и хозяйственные помещения. Завершить строительство комплекса и благоустройство территории планируется во второй половине 2027 года.
«Сейчас тренировки местных спортсменов проходят в основном на базе Февральской общеобразовательной школы. Также в поселке есть тренажерный зал, стадион, хоккейная коробка с теплыми раздевалками и небольшие спортивные площадки на придомовых территориях. Новый комплекс позволит расширить возможности наших спортсменов и позволит проводить у нас соревнования с участием гостей из других муниципалитетов и даже регионов», — сказал начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму администрации Селемджинского района Павел Филяков.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.