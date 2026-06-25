ЗСНО пока не планирует переезжать из нижегородского кремля

Разговоры о том, чтобы передать второй корпус под музейные площадки, ведутся не первый год. У этой инициативы сразу несколько мотивов: с одной стороны, власти хотят открыть в кремле больше культурных пространств, с другой — нынешние помещения попросту не отвечают потребностям парламента. В частности, существующий зал заседаний недостаточен по вместимости: он не способен разместить всех участников мероприятий.