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ЗСНО пока не планирует переезжать из нижегородского кремля

Разговоры о том, чтобы передать второй корпус под музейные площадки, ведутся не первый год.

Планы по переносу Законодательного собрания Нижегородской области из кремля пока отложены, сообщили в ИА «В городе N».

Разговоры о том, чтобы передать второй корпус под музейные площадки, ведутся не первый год. У этой инициативы сразу несколько мотивов: с одной стороны, власти хотят открыть в кремле больше культурных пространств, с другой — нынешние помещения попросту не отвечают потребностям парламента. В частности, существующий зал заседаний недостаточен по вместимости: он не способен разместить всех участников мероприятий.

Несмотря на то что ранее тема переезда неоднократно поднималась, конкретных сроков так и не обозначили. Как пояснили в ЗСНО, сейчас перед ведомством стоят более приоритетные задачи, которым необходимо уделить основное внимание.

Ранее выборы в восьмой созыв назначило Заксобрание Нижегородской области.