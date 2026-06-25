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Выпускницу академии МВД Волгограда в Кремле принял Путин

Алина Родионова приняла участие в торжественном приеме в Кремле.

Выпускница Волгоградской академии МВД России Алина Родионова приняла участие в торжественном приеме в Кремле в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В академии сообщили о ее участии в мероприятии, которое собрало молодых офицеров со всей страны.

Встреча президента России Владимира Путина с лучшими выпускниками силовых вузов прошла в Кремле. На нее пригласили более 600 молодых офицеров, из них 42 выпускника образовательных организаций МВД России. В числе участников были представители руководства МВД и учебных заведений ведомства.

Президент России Владимир Путин обратился к выпускникам с напутствием. Он отметил: «Нужно и дальше закреплять и развивать все положительные тенденции, решительно бороться с терроризмом и коррупцией, криминалом, обеспечивать законность, конституционный и общественный порядок, права и интересы граждан нашей страны. И, конечно, важно продолжать помогать нашим воинам в проведении специальной военной операции, оказывать содействие в укреплении безопасности в освобожденных, исторических регионах России».

Встреча в Кремле стала частью ежегодной традиции чествования лучших выпускников силовых вузов. В мероприятии приняли участие представители МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, Следственного комитета и ФСИН.

Ранее сообщалось о переносе одного из главных памятников Волгограда.

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