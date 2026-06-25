Выпускницу академии МВД Волгограда в Кремле принял Путин

Выпускница Волгоградской академии МВД России Алина Родионова приняла участие в торжественном приеме в Кремле в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В академии сообщили о ее участии в мероприятии, которое собрало молодых офицеров со всей страны.
Встреча президента России Владимира Путина с лучшими выпускниками силовых вузов прошла в Кремле. На нее пригласили более 600 молодых офицеров, из них 42 выпускника образовательных организаций МВД России. В числе участников были представители руководства МВД и учебных заведений ведомства.
Президент России Владимир Путин обратился к выпускникам с напутствием. Он отметил: «Нужно и дальше закреплять и развивать все положительные тенденции, решительно бороться с терроризмом и коррупцией, криминалом, обеспечивать законность, конституционный и общественный порядок, права и интересы граждан нашей страны. И, конечно, важно продолжать помогать нашим воинам в проведении специальной военной операции, оказывать содействие в укреплении безопасности в освобожденных, исторических регионах России».
Ранее сообщалось о переносе одного из главных памятников Волгограда.