Выпускницу академии МВД Волгограда в Кремле принял Путин

Президент России Владимир Путин обратился к выпускникам с напутствием. Он отметил: «Нужно и дальше закреплять и развивать все положительные тенденции, решительно бороться с терроризмом и коррупцией, криминалом, обеспечивать законность, конституционный и общественный порядок, права и интересы граждан нашей страны. И, конечно, важно продолжать помогать нашим воинам в проведении специальной военной операции, оказывать содействие в укреплении безопасности в освобожденных, исторических регионах России».