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Солдата КНДР нарисуют на пилоне моста во Владивостоке

Изображение морского пехотинца 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и солдата армии Корейской Народно-Демократической Республики будет размещено на опоре Золотого моста, соединяющего берега бухты Золотой Рог в центре Владивостока. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изображение морского пехотинца 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и солдата армии Корейской Народно-Демократической Республики будет размещено на опоре Золотого моста, соединяющего берега бухты Золотой Рог в центре Владивостока. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Этот мурал — дань уважения поддержке, оказанной нашими союзниками из КНДР в ходе освобождения Курской области», — прокомментировал автор проекта, директор автономной некоммерческой организации «Союз патриотов Отечества» Егор Кирченко. По его словам, на изображении солдат в боевом обмундировании «объединит крепкое рукопожатие».

Приступить к работам на пилоне моста планируют в начале июля и завершить к середине месяца. Мурал нарисует приморский художник-монументалист Василий Шершон «вручную, в классической технике, без применения современных цифровых технологий и проекционной обводки».