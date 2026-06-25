«Все вызывайте мне скорую!» Огромную змею обнаружили в городском парке в Беларуси

В городском парке Мозыря отдыхающие наткнулись на огромную змею. Видео неожиданной встречи в соцсети TikTok опубликовали в аккаунте @gorodmozyr.
Очевидцы рассказали, что 23 июня они встретили в городском парке удава.
— Гуляем в парке, а тут удав на выгуле тоже, — написали отдыхающие.
Видео оказалось популярным, его посмотрели более 22 тысяч раз. И, конечно, многие страдающие фобией шуточно испугались: «Все вызывайте мне скорую!», «Ужас, в парк больше не хожу», «Ужастики».
Многие интернет-пользователи заметили, что действительно может быть, что хозяин пресмыкающегося просто позволил ему поползать в парке. А другие заметили, что удавы — неядовитые змеи и боятся их нечего.
Впрочем, самые смелые попали на видео — в кадре, кто-то попытался погладить подползающего удава, но тому это совсем не понравилось.
Кстати, ранее сообщили, что четвертый вид змей может появится в Беларуси из-за изменения климата — его длина достигает двух метров.
А здесь «Комсомолка» собрала истории, как белорусы встречаются со змеями в своих квартирах и на улице: «Оборачиваюсь к плите — а там змея».
И мы писали, что вода в самом большом озере в Беларуси внезапно стала бирюзовой — вот причина.