В Бурзянском районе Башкирии открылся клуб для родителей «Устойчивая семья»

Клуб для родителей «Устойчивая семья» открылся в службе семьи Восточного межрайонного центра «Семья» Бурзянского района Башкирии. Занятия организуют в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения республики.
Работа клуба рассчитана на 15 встреч. Каждую будут проводить психологи службы семьи. Участники обсудят широкий круг тем, связанных с семейной жизнью: отношения между супругами, воспитание детей, преодоление кризисных ситуаций, развитие взаимопонимания и укрепление внутрисемейных связей. Подобные занятия помогают родителям обмениваться опытом, получать профессиональную поддержку и находить новые подходы к решению жизненных и воспитательных задач.
Первая встреча уже состоялась, ее посетили шесть семей. Она была посвящена теме семейной истории, традиций и связи поколений. Вместе с психологами родители размышляли о том, какую роль в жизни человека играет знание своих корней, какие ценности передаются в семье из поколения в поколение и как семейная история влияет на формирование личности.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.