В Бурзянском районе Башкирии открылся клуб для родителей «Устойчивая семья»

Первая встреча уже состоялась, ее посетили шесть семей. Она была посвящена теме семейной истории, традиций и связи поколений. Вместе с психологами родители размышляли о том, какую роль в жизни человека играет знание своих корней, какие ценности передаются в семье из поколения в поколение и как семейная история влияет на формирование личности.