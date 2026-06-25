Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приозерском районе Ленинградской области ликвидировали 5 свалок

Специалисты вывезли оттуда бытовой и строительный мусор.

Пять несанкционированных свалок ликвидировали в Приозерском районе Ленинградской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в комитете государственного экологического надзора региона.

Работы провели в городе Приозерске на улицах Ладожской и Декабристов, в деревне Светлое на пересечении улиц Лесной и Мира, а также в поселке Мельниково на улице Речной. Специалисты вывезли оттуда бытовой и строительный мусор, пластик, старую мебель, матрасы, ветки, изношенные автомобильные шины.

Напомним, что ранее четыре свалки ликвидировали в Выборгском районе. Скопления отходов нашли сразу в трех населенных пунктах: поселках Поляны, Яковлево и Песочное.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.