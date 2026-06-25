В Приозерском районе Ленинградской области ликвидировали 5 свалок

Пять несанкционированных свалок ликвидировали в Приозерском районе Ленинградской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в комитете государственного экологического надзора региона.
Работы провели в городе Приозерске на улицах Ладожской и Декабристов, в деревне Светлое на пересечении улиц Лесной и Мира, а также в поселке Мельниково на улице Речной. Специалисты вывезли оттуда бытовой и строительный мусор, пластик, старую мебель, матрасы, ветки, изношенные автомобильные шины.
Напомним, что ранее четыре свалки ликвидировали в Выборгском районе. Скопления отходов нашли сразу в трех населенных пунктах: поселках Поляны, Яковлево и Песочное.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.