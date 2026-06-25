В Ржаксинском округе Тамбовской области высадили 12 гектаров леса

«Работы по лесовосстановлению наши специалисты выполняют ежегодно и на системной основе. Для этого мы самостоятельно выращиваем жизнеспособный посадочный материал. В текущем сезоне на Ржаксинском производственном участке Уваровского лесхоза было подготовлено чуть более 12 гектаров площадей, на которых квалифицированные работники высадили свыше 40 тысяч сеянцев сосны обыкновенной. Мы строго соблюдаем технологии посадки, поэтому уверены, что эти сеянцы успешно приживутся и со временем превратятся в полноценный здоровый лес», — отметил директор Уваровского лесхоза Юрий Тепин.