В Ржаксинском округе Тамбовской области высадили 12 гектаров леса

Лесовосстановление на площади 12 гектаров провели в Ржаксинском округе Тамбовской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в окружной администрации.
Специалисты Уваровского лесхоза высадили молодые хвойные культуры. Почва для этого была подготовлена еще осенью прошлого года.
«Работы по лесовосстановлению наши специалисты выполняют ежегодно и на системной основе. Для этого мы самостоятельно выращиваем жизнеспособный посадочный материал. В текущем сезоне на Ржаксинском производственном участке Уваровского лесхоза было подготовлено чуть более 12 гектаров площадей, на которых квалифицированные работники высадили свыше 40 тысяч сеянцев сосны обыкновенной. Мы строго соблюдаем технологии посадки, поэтому уверены, что эти сеянцы успешно приживутся и со временем превратятся в полноценный здоровый лес», — отметил директор Уваровского лесхоза Юрий Тепин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.