Настоящее чудо: в Мангистау спасли редчайшего зверя из Красной книги

История началась с того, что на улице полицейские обнаружили животное, которое нуждалось в помощи. Неравнодушные стражи порядка доставили его в областную территориальную инспекцию лесного хозяйства. Уже после этого сотрудники инспекции связались со специалистами Устюртского заповедника, которые выехали в Актау для оказания необходимой помощи животному.
Самое примечательное в водовороте событий стало то, что зверем оказалась перевязка — единственный представитель рода Vormela в фауне Казахстана и мира.
Перевязка относится к III категории — т.е. редкий, встречающийся в небольшом количестве вид, ареал и численность которого сокращается и он занесен в Красную книгу РК.
Специалисты провели его визуальный осмотр.
«К счастью, серьезных внешних повреждений не обнаружено. Она обитает обычно в полузакрепленных и закрепленных песках, при этом предпочитая места скопления мелких млекопитающих (песчанки, суслики, мыши)», — уточнили в администрации заповедника.
В итоге зверь был перевезен и выпущен на территорию Каракия-Каракольского заказника.
Немного ранее мы рассказывали, что ученые раскрыли тайну самого медлительного зверя на планете. Кто это, можно узнать по ссылке.