Настоящее чудо: в Мангистау спасли редчайшего зверя из Красной книги

История началась с того, что на улице полицейские обнаружили животное, которое нуждалось в помощи. Неравнодушные стражи порядка доставили его в областную территориальную инспекцию лесного хозяйства. Уже после этого сотрудники инспекции связались со специалистами Устюртского заповедника, которые выехали в Актау для оказания необходимой помощи животному.