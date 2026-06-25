ФИФА разрешила юношеским сборным России выступить на чемпионате мира

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила российским сборным командам юношей и девушек в возрасте до 15 лет принять участие в чемпионате мира 2026 года.
Первое соревнование для юношей, запланированное на 2026 год, будет открыто для команд всех ассоциаций — членов ФИФА. Уже в 2027 году состоится отдельный турнир для команд девушек. Начиная с 2028 года ФИФА планирует проводить два самостоятельных соревнования — для юношей и девушек до 15 лет соответственно.
Еще в феврале 2022 года российские сборные и клубы были временно отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА.
Между тем 19 июня десять стран направили коллективное обращение в Международную федерацию баскетбола, выступив против возможного возвращения России и Белоруссии к участию в турнирах под эгидой организации.
Тем временем совет Международной федерации парусного спорта допустил российских спортсменов до соревнований среди юниоров с использованием флага и гимна. Сняты все ограничения и для белорусских спортсменов.