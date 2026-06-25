ФИФА разрешила юношеским сборным России выступить на чемпионате мира

Первое соревнование для юношей, запланированное на 2026 год, будет открыто для команд всех ассоциаций — членов ФИФА. Уже в 2027 году состоится отдельный турнир для команд девушек. Начиная с 2028 года ФИФА планирует проводить два самостоятельных соревнования — для юношей и девушек до 15 лет соответственно.