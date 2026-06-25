В Красноярском лесничестве выращивают почти полмиллиона хвойных деревьев для восстановления лесов

Современные мини-теплицы для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой начали создавать в крае четыре года назад. Их главное преимущество — скорость выращивания посадочного материала. Если в обычных питомниках на это требуется два-три года, то в тепличных комплексах качественные саженцы получают всего за четыре месяца.