В Красноярском лесничестве выращивают почти полмиллиона хвойных деревьев для восстановления лесов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В мини-теплицах Красноярского лесничества сейчас растут около 500 тысяч сеянцев хвойных пород.
Пока молодые деревья достигают всего пяти сантиметров в высоту, однако уже в ближайшее время они подрастут до 12 сантиметров и будут готовы к следующему этапу выращивания.
После этого сеянцы перенесут на специальные площадки под открытым небом для закаливания. Осенью молодые деревья высадят на участках, где необходимо восстановить лес.
Современные мини-теплицы для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой начали создавать в крае четыре года назад. Их главное преимущество — скорость выращивания посадочного материала. Если в обычных питомниках на это требуется два-три года, то в тепличных комплексах качественные саженцы получают всего за четыре месяца.
Сегодня в регионе работают 11 таких комплексов. Ежегодно они выращивают около трех миллионов сеянцев. Кроме того, в 32 питомниках края продолжают выращивать посадочный материал с открытой корневой системой. В общей сложности за год в регионе получают более 30 миллионов молодых деревьев.
Благодаря этому лесничества и арендаторы лесных участков полностью обеспечены посадочным материалом для лесовосстановления. Как отмечают в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса края, ежегодно в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» в регионе восстанавливают все погибшие лесные насаждения.