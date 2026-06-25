Ученые создали мобильное приложение для выявления инсульта

После лабораторных испытаний, где работу программы обкатывали на добровольцах, исследования продолжили в одной из поликлиник Перми. Медики сравнивают полученные результаты с данными, полученными традиционным путем. Получит ли система, созданная пермскими учеными, распространение или нет, пока неизвестно. Но во всяком случае у врачей появился еще инструмент для постановки диагноза пациентам. Тем более, что использовать программу очень просто, и она может быть применена в районных поликлиниках, небольших больницах, где нет дорогостоящего оборудования.