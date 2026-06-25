Угрожают ли землетрясения в Венесуэле и Японии российскому Дальнему Востоку: отвечает сейсмолог

По его словам, на Дальнем Востоке не было отголосков этих сейсмособытий, так как их очаги располагаются очень далеко от региона.
«Кроме этого, они находятся вообще в разных тектонических системах. Для Японии это все же незначительное сейсмособытие, а вот Венесуэле в этом смысле повезло меньше», — рассказал он.
Чебров отметил, что Венесуэла гораздо меньше подготовлена к таким сейсмособытиями, чем Япония и даже Камчатка.
Напомним, в ночь на 25 июня в Венесуэле было зафиксировано мощное разрушительное землетрясение магнитудой 7,1 балла. Эпицентр находился примерно в 28 километрах от города Монталбан. По всей территории страны на данный момент введено чрезвычайное положение.