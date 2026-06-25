53 студентки Калининградской области получили пособие по беременности и родам

Отделение Социального фонда России по Калининградской области перечислило более 5,2 млн рублей студенткам, получающим образование по очной форме. С начала года выплату оформили 53 беременные женщины. Размер пособия за 140 дней отпуска по беременности и родам составил около 99 тысяч рублей.
Выплата доступна студенткам вузов, колледжей, учреждений дополнительного образования и научных организаций — независимо от формы обучения (бюджетной или коммерческой). Заявление можно подать, начиная с 30-й недели беременности (28-й — при многоплодной) и не позднее 6 месяцев после окончания отпуска по беременности и родам.
Обратиться за пособием можно через портал госуслуг, клиентскую службу Отделения СФР или МФЦ. Потребуются справка о временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами и документ об очном обучении.
Если студентка официально трудоустроена, она может получить пособие и от Соцфонда, и по месту работы. Для этого нужно подать заявления работодателю на отпуск по беременности и родам и на выплату пособия.