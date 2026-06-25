Железнодорожное сообщение с Крымом сократится до семи поездов в день

Другие поезда, курсирующие в этом сезоне, будут отменять в ближайшие две недели. «Это сделано для того, чтобы пассажиры, кому нужно уехать в ближайшие дни, не меняли свои планы, а те, кто купил билеты в Крым на более дальние даты, смог скорректировать свои планы для дороги в обе стороны», — пояснил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».