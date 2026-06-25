Еще одна сеть заправок повысила цены на бензин в Прикамье

Сеть заправочных станций «Экойл» обновила стоимость бензина. Цена за литр АИ-92 составляет 74,9 ₽, в начале недели он стоил 69,9 ₽ АИ-95 поднялся с 74,3 до 79,2 ₽ Стоимость дизельного топлива теперь достигает 86 ₽, несколькими днями ранее оно стоило 82 ₽ Информация об этом опубликована в соцсетях.
Ранее цены на бензин в регионе повысили сети «Нефтехимпром» (АИ-92 — 74,97 ₽ за литр, АИ-95 — 79,29 ₽) и «Ликом» (АИ-92 — 74,2 ₽, АИ-95 — 79,2 ₽).
Согласно данным Росстата, за неделю с 16 по 22 июня в Прикамье средняя цена бензина составила 70,16 ₽ за литр, что на 1,49 ₽ выше показателя неделей ранее (68,67 ₽). АИ-92 вырос в цене с 65,47 до 67,05 ₽, АИ-95 — с 70,6 до 72,03 ₽ Дизельное топливо подорожало с 80,11 до 81,86 ₽ за литр.
За прошлую неделю цены на бензин выросли в 78 субъектах РФ. Максимальный рост зафиксирован в Республике Дагестан (+16,5%) и Чеченской Республике (+15,2%). В Москве бензин подорожал на 1,9%.