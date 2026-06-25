Еще одна сеть заправок повысила цены на бензин в Прикамье

Согласно данным Росстата, за неделю с 16 по 22 июня в Прикамье средняя цена бензина составила 70,16 ₽ за литр, что на 1,49 ₽ выше показателя неделей ранее (68,67 ₽). АИ-92 вырос в цене с 65,47 до 67,05 ₽, АИ-95 — с 70,6 до 72,03 ₽ Дизельное топливо подорожало с 80,11 до 81,86 ₽ за литр.