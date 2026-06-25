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Жительнице Оханска грозит уголовное дело из-за мошенничества с соцконтрактом

Прокуратурой Оханского района выявлены нарушения при получении местной жительницей выплаты по социальному контракту. Материалы проверки направлены в ГУ МВД для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества.

Прокуратурой Оханского района выявлены нарушения при получении местной жительницей выплаты по социальному контракту. Материалы проверки направлены в ГУ МВД для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества.

Установлено, что в 2025 году жительница Оханска заключила социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства. При этом она не намеревалась обеспечить целевое использование полученных выплат, а планировала присвоить деньги и потратить их по своему усмотрению. В результате совершения противоправных действий региональному бюджету причинен ущерб в размере 170 тыс. руб.