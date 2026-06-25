Сменился врио главы Нововоронежа

Губернатор Александр Гусев подписал два указа, одним из которых досрочно прекратил полномочия Юрия Жегульского на посту врио главы Нововоронежа, а вторым — назначил на эту должность исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» Евгения Чиркова. Документы опубликованы на портале правовой информации региона.
Решение об отставке господина Жегульского уже вступило в силу. Господин Чирков приступит к новым обязанностям 26 июня — он пробудет на посту до избрания главы атомграда.
Евгению Чиркову 36 лет. Он родился в Воронеже в семье строителя. Получил два высших образования в Воронежском государственном лесотехническом университете (ВГЛТУ) по следующим специальностям: «Организация и безопасность дорожного движения» и «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В 2016—2019 годах господин Чирков работал в агрохолдинге «Эконива» Штефана Дюрра, после этого стал преподавателем в ВГЛТУ (на сегодня среди педагогов вуза не числится). В 2020—2024 годах был главой Рождественско-Хавского сельского поселения Новоусманского района Воронежской области. Полномочия сложил в связи с переходом на работу в «Совет муниципальных образований Воронежской области».
Юрий Жегульский руководил администрацией Нововоронежа с 16 апреля, до этого он занимал должность замглавы.
С сентября 2023 года по март 2026-го атомград возглавлял Роман Ефименко, который впоследствии был назначен министром по развитию муниципальных образований региона. Администрацией Нововоронежа с 1 апреля начал руководить Юрий Черенков, которого через неделю допросили по подозрению в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) на предыдущем месте работы — в администрации Павловского района. На следующий день его отправили в СИЗО до 6 июня. В конце апреля Юрий Черенков безуспешно обжаловал меру пресечения.