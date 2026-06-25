Сменился врио главы Нововоронежа

Евгению Чиркову 36 лет. Он родился в Воронеже в семье строителя. Получил два высших образования в Воронежском государственном лесотехническом университете (ВГЛТУ) по следующим специальностям: «Организация и безопасность дорожного движения» и «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В 2016—2019 годах господин Чирков работал в агрохолдинге «Эконива» Штефана Дюрра, после этого стал преподавателем в ВГЛТУ (на сегодня среди педагогов вуза не числится). В 2020—2024 годах был главой Рождественско-Хавского сельского поселения Новоусманского района Воронежской области. Полномочия сложил в связи с переходом на работу в «Совет муниципальных образований Воронежской области».