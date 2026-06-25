Военный психолог Нацгвардии признана лучшей в Казахстане

«Этот конкурс стал для меня важной площадкой для обмена опытом и профессионального развития. Я смогла ознакомиться с методами работы коллег и освоить новые подходы. Эта победа вдохновляет меня и дальше совершенствовать свои знания и добросовестно выполнять служебные обязанности», — отметила лейтенант Аружан Бакытжанкызы.