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Военный психолог Нацгвардии признана лучшей в Казахстане

Военный психолог Национальной гвардии МВД Казахстана Аружан Бакытжанкызы стала победителем республиканского конкурса «Лучший психолог».

Источник: Деловой Казахстан

Профессиональное состязание прошло в Астане и было приурочено к 35-летию Независимости Республики Казахстан, передает DKNews.kz.

Победа офицера Национальной гвардии стала подтверждением высокого уровня подготовки специалистов, которые ежедневно работают над поддержанием психологической устойчивости военнослужащих и укреплением морального климата в воинских коллективах.

Лучшей признали психолога из Атырау.

В конкурсе приняли участие психологи из разных регионов Казахстана. Участники демонстрировали профессиональные знания, практические навыки и представляли собственные разработки в сфере психологической работы.

По итогам конкурса психолог воинской части 5546 Национальной гвардии, дислоцированной в Атырау, лейтенант Аружан Бакытжанкызы была удостоена диплома I степени и признана победителем.

Почему работа военных психологов особенно важна.

Одной из ключевых задач психологической службы Национальной гвардии остается создание благоприятного морально-психологического климата в подразделениях и поддержка военнослужащих в период службы.

Работа специалистов помогает укреплять дисциплину, снижать уровень стрессовых ситуаций и поддерживать психологическую устойчивость личного состава, что напрямую влияет на эффективность выполнения служебных задач.

Победа стала стимулом для дальнейшего развития.

По словам Аружан Бакытжанкызы, участие в конкурсе стало возможностью не только проверить свои знания, но и обменяться опытом с коллегами.

«Этот конкурс стал для меня важной площадкой для обмена опытом и профессионального развития. Я смогла ознакомиться с методами работы коллег и освоить новые подходы. Эта победа вдохновляет меня и дальше совершенствовать свои знания и добросовестно выполнять служебные обязанности», — отметила лейтенант Аружан Бакытжанкызы.

В Национальной гвардии подчеркнули, что победа молодого офицера на республиканском уровне стала еще одним подтверждением востребованности и высокой значимости работы военных психологов.