В Барнауле благоустроили территорию водного парка

Благоустройство территории водного парка «Лапа» на гребном канале провели в Барнауле при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.
В обновленном пространстве обустроили пешеходные дорожки, смонтировали спортивную площадку с тренажерами, а во входной зоне установили удобный пандус. Для обеспечения доступности объекта был создан также технический проезд для спецтранспорта. Работы провели на средства субсидии, полученной в прошлом году.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.