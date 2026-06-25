Янтарный комбинат показал во Вьетнаме украшения из янтаря и полимера

Калининградский янтарный комбинат представил новую линейку украшений на международной выставке EXPO EURASIA во Вьетнаме. Впервые в изделиях использован фоамиран — декоративный полимер, который добавляет объём и сохраняет лёгкость.
Фоамиран под воздействием тепла принимает любую форму. Мастера комбината создали из него пышные цветы с янтарной сердцевиной. Самая крупная брошь диаметром 17 см весит всего 25 граммов — это стало возможным благодаря полимеру.
«Премьера серии с фоамираном во Вьетнаме — дань местной традиции использовать в качестве украшений цветы. Мы видим большой интерес посетителей и надеемся на дальнейшее сотрудничество с вьетнамскими партнёрами», — отметила заместитель гендиректора комбината Майя Скворцова.
На стенде представлены около трёхсот янтарных украшений из последних коллекций, включая изделия с мехом, поталью и ювелирной сеткой.
Калининградский янтарный комбинат — единственное в мире предприятие с промышленной добычей и переработкой янтаря. Ежегодно он выпускает около 170 тысяч ювелирных и сувенирных изделий.