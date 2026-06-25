Обманутые дольщики в Алматы обратились к Токаеву

«Многие повелись на мечту — жить в загородных домах. Однако строительство застопорилось, коммуникации не подведены. Сейчас ведется следствие, но, тем не менее, люди просят от государства помощи. Схема классическая — деньги собрали, обещали строительство и застройщик исчез. Подобная практика неправомерна и не должна происходить в нашей с вами стране. Поэтому людям остается только просить помощи у государства», — заявил адвокат Андрей Ушаков на пресс-конференции в КМБПЧ.
С декабря 2022 года многие вкладчики, поверив обещаниям застройщика, вложили огромные суммы в строительство коттеджного городка, который должен был располагаться в живописных местах в Наурызбайском районе города Алматы.
«Мы полностью оплатили стоимость дома, однако строительство неоднократно останавливалось, а сроки переносились. Теперь мы вынуждены снимать жилье, несем незапланированные расходы. Буквально через полгода мы узнали, что он внесен в список нежелательных объектов для приобретения. Но застройщик уверял, что с документами все в порядке и строительство будет продолжаться. Через три года и три месяца мы узнали, что застройщик исчез. Затем мы узнали о схемах со строительством, которые вызывают вопросы. Хотим обратить внимание на нашу проблему и чтобы другие не попадались на недобросовестных застройщиков», — сказал потерпевший в этой истории Рустем Абугали на пресс-конференции в КМБПЧ.
По словам адвоката Андрея Ушакова, потерпевших около 90 человек. Сумма похищенных средств исчисляется сотнями миллионов тенге.
«Это обращение к президенту и общественности. Прошу наше государство помочь в справедливом решении для наших граждан», — сказала Марзия Турысбекова, потерпевшая.
На сегодняшний день, как сообщается, по данному факту в департаменте полиции по городу Алматы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Идет следствие.