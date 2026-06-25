Обманутые дольщики в Алматы обратились к Токаеву

«Мы полностью оплатили стоимость дома, однако строительство неоднократно останавливалось, а сроки переносились. Теперь мы вынуждены снимать жилье, несем незапланированные расходы. Буквально через полгода мы узнали, что он внесен в список нежелательных объектов для приобретения. Но застройщик уверял, что с документами все в порядке и строительство будет продолжаться. Через три года и три месяца мы узнали, что застройщик исчез. Затем мы узнали о схемах со строительством, которые вызывают вопросы. Хотим обратить внимание на нашу проблему и чтобы другие не попадались на недобросовестных застройщиков», — сказал потерпевший в этой истории Рустем Абугали на пресс-конференции в КМБПЧ.