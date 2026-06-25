В Вологодской области запустили 2 турмаршрута на квадроциклах

Два турмаршрута на квадроциклах запустили в нацпарке «Русский Север» в Вологодской области, сообщили в министерстве туризма региона. Создание условий для путешествий по стране — одна из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Протяженность первого маршрута — «Путь монаха Ферапонта» — составляет 20 км, второго — «Душа Русского Севера» — 35 км. На базе Центра технических видов спорта «Сивер» работает пункт проката, где можно взять одноместные и двухместные квадроциклы, а также багги для подростков от 12 лет и взрослых.
Группы формируются в составе от 2 до 10 человек, что гарантирует безопасность, индивидуальный подход и комфортное прохождение маршрута даже для тех, кто не имеет опыта управления вездеходной техникой. Поездки проходят в сопровождении опытных инструкторов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.