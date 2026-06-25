В селе Кижеватово в Пензенской области построят врачебную амбулаторию

«Для нас начало возведения этой амбулатории — по-настоящему знаковое событие. Мы сможем создать максимально комфортные условия как для пациентов, так и для наших медиков. Новое учреждение позволит значительно повысить доступность и качество медицинской помощи. Жители села Кижеватово получат возможность проходить обследования и лечение рядом с домом, что особенно важно для пожилых людей и семей с детьми», — отметил главный врач Бессоновской районной больницы Владимир Стрючков.