В селе Кижеватово в Пензенской области построят врачебную амбулаторию

Строительство врачебной амбулатории началось в селе Кижеватово в Пензенской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
Новое здание будет оснащено оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи. Там будут работать врач общей практики, педиатр и стоматолог. Для проведения комплексного лечения и диагностики в амбулатории откроют физиотерапевтический кабинет, процедурную, лабораторию, а также дневной стационар на несколько коек.
«Для нас начало возведения этой амбулатории — по-настоящему знаковое событие. Мы сможем создать максимально комфортные условия как для пациентов, так и для наших медиков. Новое учреждение позволит значительно повысить доступность и качество медицинской помощи. Жители села Кижеватово получат возможность проходить обследования и лечение рядом с домом, что особенно важно для пожилых людей и семей с детьми», — отметил главный врач Бессоновской районной больницы Владимир Стрючков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.