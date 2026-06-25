Во Вьетнаме показали экспериментальные украшения из калининградского янтаря

В Хошимине открылась международная промышленная выставка Expo Eurasia, на которой изделия из янтаря представил Калининградский янтарный комбинат. Это не просто бусы и серьги, а украшения, сочетающие балтийский самоцвет с новым полимерным материалом — фоамираном. Об этом рассказали в пресс-службе янтарного комбината.