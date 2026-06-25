Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Вьетнаме показали экспериментальные украшения из калининградского янтаря

Желтый камень мастера сочетают с фоамираном.

Источник: Комсомольская правда

В Хошимине открылась международная промышленная выставка Expo Eurasia, на которой изделия из янтаря представил Калининградский янтарный комбинат. Это не просто бусы и серьги, а украшения, сочетающие балтийский самоцвет с новым полимерным материалом — фоамираном. Об этом рассказали в пресс-службе янтарного комбината.

Мастера превратили легкие листы фоамирана в пышный цветок, сердцевину которого инкрустировали янтарем. Самое крупное изделие — брошь диаметром 17 см — весит всего 25 граммов.

Всего на стенде комбината представлены около 300 янтарных украшений. Интерес посетителей выставки к изделиям есть.