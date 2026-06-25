В Красноярском крае за чертой бедности живет 10% населения

Аналитики «РИА Новости» оценили доходы жителей регионов России и узнали, какая доля населения живет за чертой бедности.
В Красноярском крае ниже регионального прожиточного минимума получает 10,1% жителей. За год дола сократилась на 0,9 процентного пункта. Показатель выше среднероссийского показателя — по стране уровень бедности снизился с 7,1% до 6,7%.
В ежегодном рейтинге регионов по доходам населения Красноярский край занял 37-е место из 85. Соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионе составило 1,98 при среднем по России значении 2,19. В 2025 году реальные денежные доходы населения в стране выросли на 7,7%.
Лидерами рейтинга традиционно становятся Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа с показателями 3,99 и 3,98 соответственно, пишет «Город Прима». Разница в уровне медианных среднедушевых доходов между богатыми и бедными регионами достигает почти шести раз: от 147,3 тысячи рублей в Чукотском автономном округе до 25,1 тысячи рублей в Ингушетии при среднем значении по России в 55 тысяч рублей.
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