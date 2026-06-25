В Красноярском крае за чертой бедности живет 10% населения

Лидерами рейтинга традиционно становятся Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа с показателями 3,99 и 3,98 соответственно, пишет «Город Прима». Разница в уровне медианных среднедушевых доходов между богатыми и бедными регионами достигает почти шести раз: от 147,3 тысячи рублей в Чукотском автономном округе до 25,1 тысячи рублей в Ингушетии при среднем значении по России в 55 тысяч рублей.