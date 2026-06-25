Яркие и заводные пенсионеры устроили «Шаробум» в Хабаровске: фото

Хабаровские бабушки и дедушки вновь доказали: возраст — всего лишь цифра. Они настолько активны и жизнерадостны, что молодежь может только позавидовать. Очередная встреча поколений в центре «Исток» превратилась в настоящий праздник с шарами, смехом и яркими эмоциями. Танцевальная программа «Шаробум» завела всех. Наши неутомимые пенсионеры зажгли по полной: они пустились в пляс, задорно подпевали любимым песням и с огоньком участвовали в конкурсах. Одно из испытаний особенно рассмешило всех. Нужно было лопнуть воздушный шарик, прижав его спинами в паре. С первого раза выходило не у всех, но в итоге зал взорвался аплодисментами, а шары превратились в разноцветные лоскутки. Кто же стал главной звездой на этом вечере? Кому удалось очаровать публику своим нарядом и сияющей улыбкой? Смотрите в нашем позитивном фоторепортаже, может вы тоже зарядитесь энергией.