В Красноярском крае перед сезоном свадеб и выпускных вырос спрос на аниматоров

За первые пять месяцев 2026 года в Красноярском крае спрос на аниматоров, задействованных в организации мероприятий, вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Рынок развлечений проанализировали специалисты онлайн-платформы «Авито».
По словам экспертов, средние предлагаемые зарплаты в этой отрасли в январе-мае составили 60 591 рублей в месяц. На втором месте по росту спроса — официанты (их стали искать на 18% чаще, чем годом ранее).
Сезон массовых мероприятий традиционно становится периодом повышенного спроса на специалистов ивент-индустрии. В целом по России спрос на организацию банкетов подскочил на 89%, координация свадеб прибавила 17%, а оформление выездных регистраций — 8%.
Ранее мы писали, что по итогам 2025 года Красноярский край занял лишь 37-е место в рейтинге регионов России по доходам населения.