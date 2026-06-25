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Суд Ростова рассмотрит уголовное дело о геноциде в 1942 году

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону уголовное дело в отношении Гельмута Оберлендера — уроженца Украинской ССР 1924 года рождения, скончавшегося в 2021 году в Канаде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону уголовное дело в отношении Гельмута Оберлендера — уроженца Украинской ССР 1924 года рождения, скончавшегося в 2021 году в Канаде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В период с августа по ноябрь 1942 года Оберлендер, проходя службу в одной из фашистских зондеркоманд, совместно с другими участниками формирования принял участие в убийстве не менее 3290 советских граждан на территории Краснодарского края и Ростовской области.

Его действия квалифицированы как геноцид по ст. 357 УК РФ — с учётом приговора Нюрнбергского международного военного трибунала от 01.10.1946 и Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 09.12.1948.

Смерть обвиняемого не препятствует уголовно-правовой оценке его преступлений: в соответствии с Конвенцией ООН от 26.11.1968 сроки давности на подобные деяния не распространяются.

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