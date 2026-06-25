Калининградский фермер рассказал о причинах повышения цен на клубнику

«Во-первых, обильные июльские и августовские дожди прошлого сезона привели к тому, что часть высаженной рассады попросту выпрела и не прижилась — корневая система загнила, и мы потеряли значительный процент молодых растений. Во-вторых, аномально холодная зима с морозами в январе- феврале нанесла серьёзный урон озимым посадкам: даже под укрытиями часть плантаций вымерзла. В-третьих, затяжная холодная весна и начало июня сдвинули вегетацию, что снизило общую урожайность с каждого куста. И, конечно, нельзя забывать про удорожание логистики: доставка удобрений и средств защиты выросла в цене настолько, что это уже существенная статья расходов», — поясняет Шкенев.