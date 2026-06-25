Калининградский фермер рассказал о причинах повышения цен на клубнику

Цены на клубнику в регионе растут из-за неблагоприятных погодных условий и удорожания логистики. Об этом в интервью Калининград.Ru рассказал владелец «Семейной фермы» Виктор Шкенев. КФХ выращивает клубнику на территории Полесского округа.
«Во-первых, обильные июльские и августовские дожди прошлого сезона привели к тому, что часть высаженной рассады попросту выпрела и не прижилась — корневая система загнила, и мы потеряли значительный процент молодых растений. Во-вторых, аномально холодная зима с морозами в январе- феврале нанесла серьёзный урон озимым посадкам: даже под укрытиями часть плантаций вымерзла. В-третьих, затяжная холодная весна и начало июня сдвинули вегетацию, что снизило общую урожайность с каждого куста. И, конечно, нельзя забывать про удорожание логистики: доставка удобрений и средств защиты выросла в цене настолько, что это уже существенная статья расходов», — поясняет Шкенев.
За последние три года цена на клубнику в Калининградской области выросла примерно в два раза. В 2023-м средняя стоимость ягоды у местных производителей колебалась от 350 до 600 рублей за килограмм. Летом 2026 года клубника стоит 700−1000 рублей.
Фермер также отметил, что сезонного снижения цен к концу июня не ожидается. Причина — возросшие траты на производство, а также объём урожая, равный прошлогоднему.
В целом себестоимость калининградской клубники значительно выше, чем у привозной. Сейчас в регионе также торгуют ягодой из Сербии, Турции и других стран. Стоимость килограмма импортной клубники составляет около 400−500 рублей.
«Сербия — это южная страна с мягкими зимами и долгим, солнечным вегетационным периодом. Там урожайность с куста минимум в два раза выше, чем в нашей калининградской зоне… А мы здесь боремся за каждый куст, утепляем плантации на зиму, применяем сложные системы защиты от переувлажнения, используем дорогие органические подкормки», — делится Шкенев.
В 2025 году в Калининградской области зафиксировали резкий рост цен на ягоды. Фермеры отмечали снижение урожая из-за майских заморозков. Тогда в регионе вводили режим чрезвычайной ситуации, а пострадавшим сельхозпроизводителям выплатили компенсацию из бюджета.
Автор: Вероника Туманова.