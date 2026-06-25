Обстановка в Севастополе: как ходит общественный транспорт

Ранее в четверг сообщалось, что более сотни улиц в Севастополе и несколько прилегающих к городу населенных пунктов пока остаются обесточенными после атак ВСУ. Как информирует пресс-служба правительства города утром в четверг, энергетики продолжают работать над восстановлением энергоснабжения.