Обстановка в Севастополе: как ходит общественный транспорт

«В связи с нестабильной ситуацией с подачей электроэнергии временно прекращено движение всех троллейбусов, за исключением маршрута № 12», — говорится в сообщении.
Кроме того, временно не работают автобусные маршруты № 35 и № 75, а также № 84, № 85 и № 22, добавили в департаменте.
При этом автобусные маршруты № 2 и № 400 будут ходить с увеличенным интервалом движения, с каким конкретно — не уточняется.
Ранее в четверг сообщалось, что более сотни улиц в Севастополе и несколько прилегающих к городу населенных пунктов пока остаются обесточенными после атак ВСУ. Как информирует пресс-служба правительства города утром в четверг, энергетики продолжают работать над восстановлением энергоснабжения.
Ночью в Севастополе энергетикам удалось вернуть свет в большинство домов. При этом принято решение ввести в городе режим временного ограничения электроснабжения, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.
Также в городе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь.
В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.