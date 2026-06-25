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Обстановка в Севастополе: как ходит общественный транспорт

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости Крым. В Севастополе из-за перебоев в подаче электроэнергии временно приостановлено движение всех троллейбусов, кроме маршрута № 12. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с нестабильной ситуацией с подачей электроэнергии временно прекращено движение всех троллейбусов, за исключением маршрута № 12», — говорится в сообщении.

Кроме того, временно не работают автобусные маршруты № 35 и № 75, а также № 84, № 85 и № 22, добавили в департаменте.

При этом автобусные маршруты № 2 и № 400 будут ходить с увеличенным интервалом движения, с каким конкретно — не уточняется.

Ранее в четверг сообщалось, что более сотни улиц в Севастополе и несколько прилегающих к городу населенных пунктов пока остаются обесточенными после атак ВСУ. Как информирует пресс-служба правительства города утром в четверг, энергетики продолжают работать над восстановлением энергоснабжения.

Ночью в Севастополе энергетикам удалось вернуть свет в большинство домов. При этом принято решение ввести в городе режим временного ограничения электроснабжения, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.

Также в городе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь.

В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.

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