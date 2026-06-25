Выпускник нижегородского лицея сдал три экзамена на 100 баллов

Выпускник нижегородского лицея № 38 Илья Ковалев стал первым в регионе трехсотбалльником по итогам ЕГЭ. На высший балл Илья сдал русский язык, профильную математику и физику, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем макс-канале.
По словам главы региона, примеры людей, которые с юности знают, кем хотят стать и как это сделать, радуют и вдохновляют.
В лицее Илья зарекомендовал себя заинтересованным и увлеченным учеником, который глубоко погружен в мир точных наук. В свободное время будущий ученый любит заниматься футболом.
«Илья с детства грезил космосом и планирует стать инженером-конструктором по ракетостроению. Больше того, очень хочет слетать туда сам. Не просто строить ракеты, а однажды увидеть Землю из иллюминатора», — написал Никитин.
Губернатор пожелал Илье Ковалеву осуществить мечту, внести вклад в отечественную науку и обязательно слетать к звездам.
К поздравлениям присоединился и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев:
«Пример Ильи — лучшее доказательство того, что стремящийся к знаниям и открытый миру молодой человек обязательно добьется успеха. Поздравляю Илью, педагогов и родителей! Пусть впереди будет еще больше побед!».
Напомним, что третий резервный день сдачи ЕГЭ завершился в Нижегородской области.