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ПВО сбила БПЛА над Волгоградской областью

Минобороны сообщило об успешной работе дежурных подразделений в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночь с 24 на 25 июня Волгоградская область оказалась под атакой беспилотников. Дежурные расчеты противовоздушной обороны успешно отразили нападение. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на информацию Минобороны.

По данным военного ведомства, в период с восьми вечера 24 июня до семи утра 25 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 269 украинских беспилотных аппаратов. Волгоградская область оказалась не единственным регионом, который подвергся ночному удару. Атаке подверглись еще двенадцать территорий России. Среди них: Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Саратовская, Смоленская, Ростовская и Тульская области, Краснодарский край, Московский регион, Республика Крым и акватория Черного моря.

Важно отметить, что в самой Волгоградской области режим беспилотной опасности действовал немногим более четырех часов.

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