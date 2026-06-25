«Точка невозврата»: Почему безобидные вопросы о будущем вызывают у подростков агрессию

Само представление о «профессии на всю жизнь» сформировалось в другое время, когда человек действительно выбирал одну траекторию и редко её менял. Сейчас же рынок труда меняется слишком быстро: появляются новые профессии, а старые исчезают, поэтому подросток чувствует нестабильность и давление неопределённости.