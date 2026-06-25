Российскую блогершу обокрали на 18 тысяч долларов в пятизвездочном отеле в Анталье

У российской блогерши и визового агента украли 18 тысяч долларов во время отдыха в отеле Kempinski Antalya в турецкой Анталье летом 2025 года. По словам женщины, перед поездкой она продала свою квартиру в Батуми за 40 тысяч долларов, задекларировала наличные средства и привезла их в Турцию.
Она призналась, что не соблюла общепринятые меры предосторожности и не оставила деньги в сейфе, но была уверена в их сохранности, так как кто-то из членов семьи постоянно находился в номере. Однако на время совместной поездки с родственниками в Старый город сумка с деньгами осталась в номере.
По возвращении блогерша обнаружила, что из 40 тысяч долларов налички осталось лишь 22 тысячи. Она обратилась к администрации отеля с просьбой разобраться в ситуации. Персонал пообещал помочь, но отказался предоставить записи с камер видеонаблюдения, ссылаясь на отсутствие таковых в пятизвездочном отеле.
Россиянка настояла на вызове полиции. Однако ей сообщили, что заявление можно будет подать на следующий день в участке. При этом женщине предстоял вылет в Нью-Йорк. Попытки потерпевшей снять видео для придания ситуации огласки вызвали негативную реакцию у сотрудника отеля, который начал угрожать ей.
Женщина улетела в Нью-Йорк, заявление в полицию написала ее мать. Несмотря на возбужденное дело, за прошедший год виновных в краже так и не отыскали. Блогерша предполагает, что к хищению могли быть причастны сотрудники отеля, передает РЕН ТВ.
«Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, как подготовиться к отпуску, чтобы не стать жертвой карманников, и какие уловки используют мошенники в Турции, чтобы обмануть россиян.