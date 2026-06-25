Российскую блогершу обокрали на 18 тысяч долларов в пятизвездочном отеле в Анталье

Она призналась, что не соблюла общепринятые меры предосторожности и не оставила деньги в сейфе, но была уверена в их сохранности, так как кто-то из членов семьи постоянно находился в номере. Однако на время совместной поездки с родственниками в Старый город сумка с деньгами осталась в номере.