Власти советуют попробовать взять билеты на концерты к юбилею области в следующий этап продаж

Представители минкульттуризма Калининградской области посоветовали калининградцам следить за обновлениями и попробовать оформить билеты на бесплатные концерты к 80-летию региона (0+) в следующий этап продаж. Соответствующие рекомендации ведомство разместило в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
Министерство пообещало, что новые тиражи билетов будут открываться ежедневно в 12:00 и 15:00. При этом, как отмечает ведомство, из-за большого интереса к мероприятию билеты разбирают «очень быстро».
«На каждое событие было доступно по 500 билетов, поэтому при высокой нагрузке сайт может временно показывать кнопку “Обновить страницу”. Если вы видите такую надпись, рекомендуем несколько раз обновить страницу — после обновления система может показать появившиеся свободные билеты и дать возможность оформить заказ», — добавляет минкульттуризма.
Как стало известно ранее, бесплатные билеты на концерты к юбилею области закончились через час после появления. Власти пообещали далее выкладывать их «порциями».
Ранее калининградцы пожаловались на то, что так и не смогли получить билеты в 12:00 и 15:00. На странице оформления появлялось оповещение о том, что все билеты проданы.
Билетный оператор «Пирамида» пояснил, что в период открытия нового тиража виджет посещают 5 тыс. человек, и билеты уходят тем, кто успел забрать их быстрее. Позднее в компании добавили, что партнеры другого оператора «Кассир.ру» по ошибке выложили билеты раньше 15:00. Все они ушли через их сайт. «Пирамида» также добавила, что принимает меры, «чтобы такого больше не случилось».
Калининградцы предложили «Пирамиде» выложить все билеты сразу, однако оператор ответил, что не может этого сделать: «Понимаем и не можем ничего с этим сделать. Обратитесь в Фестивальную дирекцию, чтобы они выкладывали больше билетов. Мы им предоставляли статистику сайта, сколько людей одновременно пытаются бронировать и у них не может это получиться, так как билетов выкладывают меньше».
Отметим, что калининградцы, успевшие приобрести билеты, выставляют их на продажу на онлайн-платформах объявлений. Так, два билета на 5 июля в 12-м ряду продаются за 7 тыс. руб.