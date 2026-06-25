«Я люблю Азербайджан»: Рудковская объяснила выбор новой страны для Гном Гномыча

«Мы очень много бываем в Баку. Я люблю очень Азербайджан. Мой муж очень любит Азербайджан. Мы много там делаем наших выступлений, сказок. Я вообще люблю Белоруссию, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан. Я люблю Мальдивы. Но, к сожалению, на Мальдивах нет фигурного катания. Так можно было за Мальдивы», — пошутила Рудковская.