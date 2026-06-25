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«Я люблю Азербайджан»: Рудковская объяснила выбор новой страны для Гном Гномыча

Яна Рудковская впервые прокомментировала скандал вокруг смены спортивного гражданства её сына Александра Плющенко, известного как Гном Гномыч. В программе Пятого канала продюсер объяснила, почему 13-летний фигурист будет представлять Азербайджан, а не Россию.

Источник: Life.ru

В последние дни в шоу-бизнесе активно обсуждали новость о переходе сына Евгения Плющенко в другую юрисдикцию. В спортивном сообществе и среди поклонников фигурного катания это вызвало резонанс, в том числе из-за прежних заявлений самого Плющенко о подобных переходах у других спортсменов.

Рудковская заявила, что её сын не принимал самостоятельного решения и остаётся ребёнком, который только начинает спортивный путь. Выступать на международных соревнованиях он хотел давно, а выбор страны для участия сделала она сама. Продюсер подчеркнула, что Гном Гномыч будет представлять и Россию, и Азербайджан, поскольку тренируется в российской школе фигурного катания под руководством отца.

«Мы очень много бываем в Баку. Я люблю очень Азербайджан. Мой муж очень любит Азербайджан. Мы много там делаем наших выступлений, сказок. Я вообще люблю Белоруссию, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан. Я люблю Мальдивы. Но, к сожалению, на Мальдивах нет фигурного катания. Так можно было за Мальдивы», — пошутила Рудковская.

Напомним, ранее Александр Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана, из-за чего подвергся критике. В итоге они с отцом закрыли аккаунты в соцсетях. Тем временем ISU дал зелёный свет на переход Гном Гномыча.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

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