Жительницу Ермаковского округа будут судить за соцконтракт на 350 тысяч рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница Ермаковского округа предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при получении социальной выплаты.
По версии следствия, в марте прошлого года женщина подала заявление на социальный контракт в управление соцзащиты и указала недостоверные сведения о доходах семьи.
В документах она сообщила среднемесячный доход на себя и детей за период с ноября 2024 года по январь 2025 года. При этом до величины прожиточного минимума не хватало чуть больше 160 рублей.
Полиция установила, что женщина не указала доход сожителя от трудовой деятельности, а также собственные доходы от работы и предпринимательства за ноябрь 2024 года. После этого она получила статус малообеспеченной семьи и господдержку в размере 350 тысяч рублей.
Уголовное дело расследовали по статье о мошенничестве при получении выплат. Максимальная санкция по ней предусматривает до шести лет лишения свободы.
Обвиняемой избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.