Новое оборудование поступит в 2 медучреждения Ульяновска

Два медучреждения Ульяновска получат 17 единиц реабилитационного оборудования при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
Техника поступит в новый филиал поликлиники № 4 на улице Шигаева и в Ульяновскую областную клиническую больницу (УОКБ). В реабилитационном отделении УОКБ уже поставлены и введены в эксплуатацию система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, тренажеры для разработки тазобедренного и коленного суставов, плеча.
«Открытие отделений реабилитации и оснащение их современной техникой призвано закрепить этот успех и вывести реабилитационную службу на качественно иной уровень, интегрировав ее в решение стратегической задачи по увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. В этом году акцент будет сделан на внедрении роботизированных комплексов, систем с биологической обратной связью, эрго- и кинезиотерапию. В поликлинику № 4 поступит 12 единиц, а в УОКБ — 5. Инновационное оборудование позволит сделать лечение качественнее и эффективнее, а подход к работе с пациентами — индивидуальным», — отметила министр здравоохранения региона Мария Шалягина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.