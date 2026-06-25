Новое оборудование поступит в 2 медучреждения Ульяновска

«Открытие отделений реабилитации и оснащение их современной техникой призвано закрепить этот успех и вывести реабилитационную службу на качественно иной уровень, интегрировав ее в решение стратегической задачи по увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. В этом году акцент будет сделан на внедрении роботизированных комплексов, систем с биологической обратной связью, эрго- и кинезиотерапию. В поликлинику № 4 поступит 12 единиц, а в УОКБ — 5. Инновационное оборудование позволит сделать лечение качественнее и эффективнее, а подход к работе с пациентами — индивидуальным», — отметила министр здравоохранения региона Мария Шалягина.