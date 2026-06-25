Торжественная церемония «Послание потомкам» состоялась в Нижнем Новгороде

В День памяти и скорби, 22 июня, в Нижнем Новгороде прошла памятная акция «Послание потомкам». Мероприятие приурочили к 85‑й годовщине начала Великой Отечественной войны. Церемония развернулась в сквере имени Маршала Победы Г. К. Жукова — рядом с Аллеей Памяти у дома № 4 на улице Володарского. Об этом сообщили в ассоциация пяти ДУКов Нижнего Новгорода.
Инициатором события стала Ассоциация Домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода. Проект реализовали при содействии администрации Нижегородского района, общественных объединений, силовых структур и неравнодушных горожан.
Среди участников — представители районной администрации, Волонтёрского центра Нижегородской области, Ассоциации многодетных семей региона, Домоуправляющей компании Нижегородского района, АНО «Дом Народного Единства», а также сотрудники Отдела полиции № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду, местные жители и юные нижегородцы.
Аллея Памяти, ставшая смысловым центром площадки, появилась в 2025 году благодаря эколого‑патриотическому проекту Ассоциации Домоуправляющих компаний. Она служит живым напоминанием о героизме защитников Родины и важности сохранения исторической правды.
Кульминацией церемонии стало оглашение двух посланий для жителей Нижнего Новгорода 2045 года. Первое обращение доверили озвучить Анастасии Шерстневой — официальному представителю Волонтёрского центра Нижегородской области. Второе послание прозвучало из уст майора полиции Анатолия Щёчина, возглавляющего отдел полиции № 5.
После торжественного зачитывания тексты аккуратно поместили в капсулу времени — её передали на хранение в Волонтёрский центр. Открыть капсулу планируют 9 мая 2045 года, когда страна будет отмечать столетие Великой Победы.
В знак уважения к подвигу павших участники акции почтили их память минутой молчания под мерный стук метронома, а затем возложили цветы к бюсту Маршала Жукова.