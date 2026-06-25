Торжественная церемония «Послание потомкам» состоялась в Нижнем Новгороде

В День памяти и скорби, 22 июня, в Нижнем Новгороде прошла памятная акция «Послание потомкам». Мероприятие приурочили к 85‑й годовщине начала Великой Отечественной войны. Церемония развернулась в сквере имени Маршала Победы Г. К. Жукова — рядом с Аллеей Памяти у дома № 4 на улице Володарского. Об этом сообщили в ассоциация пяти ДУКов Нижнего Новгорода.