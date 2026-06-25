Штурмовика из Бурятии Николая Воронова представили к медали Жукова

Военнослужащий отдельного мотострелкового батальона (штурмового) Восточного военного округа, младший сержант Николай Воронов с позывным Ворон представлен к государственной награде — медали Жукова, — сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
По данным ведомства, военнослужащий заключил контракт в январе 2026 года и после подготовки был направлен в район выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции.
Отмечается, что в ходе боевой работы в районе населённого пункта Доброполье он уничтожил низколетящий вражеский беспилотник типа «Баба-Яга», предотвратив сброс боеприпасов на позиции российских подразделений.
Также сообщается, что в мае подразделение, в составе которого действовал Воронов, отразило контратаку противника и уничтожило несколько военнослужащих ВСУ в ходе стрелкового боя.
Во время одного из последующих штурмов опорного пункта противника военнослужащий получил осколочное ранение при атаке FPV-дронов. Ему была оказана медицинская помощь.
За проявленные стойкость и мужество командование представило Николая Воронова к государственной награде.