Мать теннисистки Мирры Андреевой не разрешила ей купить сумку Louis Vuitton, но одобрила люксовые туфли

Сестра прославленной российской теннисистки и уроженки Красноярска Мирры Андреевой Эрика рассказала, как теннисистка отметила победу на «Ролан Гаррос».
После турнира семья отправилась на шоппинг, но купить дорогую сумку Louis Vuitton спортсменке не разрешила ее мать.
«Мы ходили смотреть сумку Louis Vuitton, и наша мама сказала: “Нет, ты не будешь покупать эту сумку за такие деньги, нет”. А потом Мирра отпраздновала, купив туфельки Jimmy Choo», — рассказала Эрика.
Напомним, что в финале «Ролан Гаррос» Андреева обыграла польскую теннисистку Майю Хвалинскую и заработала 3,2 млн долларов призовых.
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