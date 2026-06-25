Т2 перезапустил программу лояльности «Больше» и сделал ее доступной для абонентов всех операторов

«Мы создавали “Больше” не как классическую программу накопления баллов, а как ежедневный сервис выгод, органично встроенный в рутину пользователя. Логика проста и прозрачна: сегодня ты меняешь гигабайты на скидку в кофейне, завтра — на билет в кино, послезавтра — на поездку в каршеринге. При этом мы решили убрать главный барьер любых программ лояльности — привязку к “своему” оператору. Именно поэтому мы открыли “Больше” для всех, а новым пользователям даем приветственные гигабайты, чтобы первый обмен состоялся уже в день регистрации», — рассказал директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов.