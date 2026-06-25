Победителям акции «Диктант Победы» в Музее Победы вручили награды от «Единой России»

В 2026 году в международной патриотической акции «Диктант Победы» приняли участие 2,8 миллиона человек — это рекордное количество за всю историю существования проекта. С его начала количество участников выросло почти в 20 раз. Мероприятия прошли на 37,7 тысячах различных площадок в 77 странах мира. Школьники и студенты высших и средне специальных учебных заведений составили почти 70% участников. Среди победителей — жительница Красноярского края, военный пенсионер Татьяна Вебер. Четверть века сибирячка посвятила службе в полиции. За это время ее наградили медалями МВД России «За отличие в службе» трех степеней; знаком Красноярского краевого Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России «За заслуги в укреплении правопорядка»; нагрудным знаком Госкомитета России по статистике «За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года». Татьяна Вебер ведет активный образ жизни: участвует в соревнованиях, проводимых среди ветеранов МВД. В настоящее время работает в комиссии по делам несовершеннолетних Емельяновского муниципального округа Красноярского края. До сих пор не верится, что это случилось со мной. Горжусь тем, что стала победителем. Эта поездка в Москву стала для меня по-настоящему памятным событием, хотя в столицу приезжаю ежегодно к семье дочери. Получать награду было волнительно, дрожали руки. Я получила не просто диплом — это признание того, что память о войне для меня действительно важна. В рамках поездки познакомилась и пообщалась с победителями из других регионов страны. Церемония награждения, прогулки по историческим местам столицы — это очень волнительно. Поездка для меня стала чем-то большим, чем просто награждение. Она напомнила мне, что важно хранить историю нашего народа, нашей страны. Спасибо всем кто меня поддерживал в этой поездке! «, — поделилась впечатлениями Татьяна Вебер. В ходе торжественной церемонии награждения координатор партийного проекта “Историческая память”, руководитель Центрального исполкома “Единой России” Александр Сидякин отметил, что “Диктант Победы” стал одним из главных ответов на попытки переписать историю России. Все 20 федеральных победителей из 5170 участников, набравшие максимальные 25 баллов, получили диплом, сертификат на 50 тысяч рублей и подарочные наборы. Школьники и студенты колледжей также получили дипломы финалистов, которые дадут дополнительные баллы при поступлении в вузы. Ну и самый главный приз вы получите в будущем году — это приглашение на Парад Победы 9 мая», — рассказал Александр Сидякин По мнению председателя движения «Волонтеры Победы», заместителя председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Занко, главная задача проекта — вовлечь молодежь в изучение истории России. Заставить изучить историю невозможно. Историей можно только заинтересовать. Важно понимать, что участие в таких мероприятиях — это не только проверка ваших знаний, но это наш личный вклад в сохранение исторической памяти и памяти о подвиге поколения победителей«, — подчеркнула Ольга Занко. Отметим, в 2026 году акцию провели с учетом празднования 130-летия легендарного военачальника, маршала Советского Союза Георгия Жукова. В тестовые задания вошли вопросы, посвященные и другим советским военачальникам, а также юбилейным датам, приходящимся на 2026 год. Отдельный блок снова выделили вопросам по теме СВО. Сохранение исторической памяти — важное направление народной программы и партийного проекта “Историческая память”.