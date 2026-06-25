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Лантратова помогла бойцу СВО получить лечение

Лантратова помогла бойцу СВО получить курс реабилитации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла бойцу СВО получишь реабилитацию после ранения ноги и непрекращающихся болей.

Алмас, фамилии которого она не приводит, служил в зоне СВО. На боевом задании получил минно-взрывную травму — ранение ноги. После лечения у него сохранялись боли, воспаление и ограничения в движении, поэтому требовались диагностика и реабилитация.

«Его мама очень переживала, что без своевременной медпомощи состояние сына ухудшится. Она обратилась к нам за помощью. Мы направили запрос в министерство обороны России. По итогам военно-врачебная комиссия признала Алмаса не годным к военной службе. Теперь он вернется домой и сможет восстановить здоровье», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».

Она также поблагодарила Минобороны РФ за оперативную реакцию.