Лантратова помогла бойцу СВО получить лечение

«Его мама очень переживала, что без своевременной медпомощи состояние сына ухудшится. Она обратилась к нам за помощью. Мы направили запрос в министерство обороны России. По итогам военно-врачебная комиссия признала Алмаса не годным к военной службе. Теперь он вернется домой и сможет восстановить здоровье», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».