В Чегдомыне состоялось открытие «Аллеи Славы»

Как уточнили в министерстве ЖКХ края, обновлённая территория призвана не только сохранять историческую память, но и служить площадкой для патриотической работы: здесь планируется проводить уроки мужества, встречи с ветеранами и иные тематические мероприятия. Выбор объекта для благоустройства был сделан жителями: в 2025 году за «Аллею Славы» проголосовали более 1000 человек.